Kickl legt nach: "ÖVP wollte Bevölkerung hinters Licht zu führen"

Nach dem Aus von Blau-Schwarz gehen die Wogen zwischen FPÖ und ÖVP immer noch hoch.

Jetzt legt der Chef der Freiheitlichen gegen die ÖVP nach. Auf Facebook schreibt er: "Aus dem gestrigen Standard: Hier seht ihr den ÖVP-Vorschlag, den man uns übermittelt hat. Ich frage euch: Sieht so ein Angebot auf Augenhöhe in Verhandlungen aus?"

„Machtrausch“ und Co.

Weiter schrieb er: "Wenn uns nun angesichts dieses Vorschlags andere „Machtrausch“ und Co. vorwerfen, ist das an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Dieses Angebot zeigt vielmehr, dass die ÖVP wohl nur zum Schein mit uns verhandelt hat und bereits im Hintergrund mit anderen Parteien gepackelt hat. Es kommt immer mehr ans Tageslicht, wie absurd der Verhandlungsstil der ÖVP war und was diese Partei wirklich will. Fakt ist: Man versuchte, die Bevölkerung hinters Licht zu führen. Nun fliegt alles auf!"

Hintergrund: Kickl veröffentlicht dazu einen Ministervorschlag, den die ÖVP der FPÖ während der Verhandlungen übersandte.

Das hat die ÖVP den Freiheitlichen angeboten.

Nach dem Aus von Blau-Schwarz verhandeln jetzt ÖVP und SPÖ über eine Koalition.