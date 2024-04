Kickl: ÖVP plant heute "Spionage-Verhör"

Streit, ob Fragen zu Ott zulässig sind.

Heute, Donnerstag, ist es so weit: Ab 13 Uhr soll FPÖ-Chef Herbert Kickl im sogenannten „Rot-Blauen Machtmissbrauch-U-Ausschuss“ aussagen. Andreas Hanger, ÖVP-Fraktionschef, wetzt verbal schon seit Tagen die Messer gegen den FPÖ-Chef – die für den Wahlkampf willkommene Munition liefern inzwischen tagtäglich immer neue Enthüllungen rund um den mutmaßlichen Russen-Spion Egisto Ott.

Nur: An sich ist die Spionage-Causa vom Untersuchungsgegenstand nicht umfasst – Hanger muss versuchen, die Kurve über die Themen BVT und Postenschacher des früheren Innenministers Kickl zu bekommen. Lautstarke Proteste der FPÖ-Fraktion rund um Generalsekretär Christian Hafenecker sind also so gut wie sicher.

FP-Geheimdienst mit Ott. Hanger hatte der FPÖ vorgeworfen, im seinerzeit von Karin Kneissl geführten Außenamt einen neuen „Mini-Geheimdienst“ einzurichten – und zwar mit Ott.