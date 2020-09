Kinder-Bonus von 360 Euro jetzt am Konto

Gegen die Wirtschaftskrise soll jetzt ein Geldregen für Familien helfen.

Kaufkraft ankurbeln, heißt die Devise. US-Präsident Trump verschickte im Frühjahr an alle 1.000-Dollar-Schecks – die österreichische Regierung geht jetzt etwas zielgerichteter vor, doch es gilt: „Koste es, was es wolle, wenn es im Kampf um die Krise geht“, so Finanzminister Gernot Blümel.

Auszahlung startet

Neben dem Arbeitslosenbonus von 450 Euro (wird gerade ausgezahlt) und der Lohnsteuersenkung (Aufrollung und Auszahlung durch Arbeitgeber bis spätestens Ende September) startet in dieser Woche die Auszahlung des Kinderbonus, wie das Büro von Familienministerin Christine Aschbacher bestätigte.

Kosten von 700 Mio. Euro

Hier geht es immerhin um 700 Millionen Euro: Für jedes Kind, für das ein Elternteil Familienbeihilfe erhält, werden 360 Euro ausgezahlt – ein Antrag ist dafür nicht notwendig. Das Geld wird automatisch aufs Konto überwiesen.

Manche haben doch Tausender

Für Familien mit mehreren Kindern kommt zusammen mit der Lohnsteuersenkung (sie kann maximal 350 Euro betragen) schon eine Art „Corona-Tausender“ zusammen. Für im Ausland lebende Kinder wird der Bonus allerdings „indexiert“.