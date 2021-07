Überlegt werden weitere Kapazitätsbeschränkungen und PCR–Tests für Disko–Besucher.

„Am Donnerstag wird die von mir beauftragte Corona-Task-Force Tagen und die Situation mit Nachtklubs und Reiserückkehrer evaluieren“, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz in New York.



Die Neuinfektionen in Europa und Österreich steigen stark. In der Task Force ist neben dem Bundeskanzleramt, das Gesundheitsministerium sowie die Ressorts Tourismus und Inneres vertreten.



