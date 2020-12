Kurz erklärt: So soll das Freitesten funktionieren

Der Bundeskanzler gab am Mittwochabend neue Details zum Freitesten nach dem Lockdown bekannt.

Am 18. Jänner geht der dritte Corona-Lockdown in Österreich zu Ende - aber nicht für alle. Denn die Regierung stellt eine Bedingung: Wer Geschäfte, Lokale & Co. besuchen will, braucht ein negatives Testergebnis. Soweit so gut. Bisher war allerdings nicht viel über den Ablauf des sogenannten "Freitestens" bekannt. Im "ZiB 2"-Interview nannte Bundeskanzler Sebastian Kurz nun neue Details dazu.

Will man Kinos, Sportstätten, Hotels oder Kulturveranstaltungen besuchen, muss man ein Testergebnis vorweisen, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Kontrollen der Ergebnisse müssen die Betreiber selbst übernehmen. Allerdings gibt es wieder eine Sonderregelung. In der Gastro sieht es nämlich ein wenig anders aus. Hier darf der Test maximal eine Woche alt sein, erklärt der Kanzler. Die Kontrollen würden hier in Form von Stichproben durchgeführt, die von den Gesundheitsbehörden und der Polizei abgewickelt werden.

Kein Wort über angebliche Quarantänepflicht für Testverweigerer

Unerwähnt blieben allerdings die möglichen "Strafen" für Testmuffel. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) deutete am Mittwoch an, dass es Regierungspläne für eine Quarantänepflicht für Testverweigerer in Gebieten mit einer 7-Tages-Inzidenz über 150 geben soll. Wie die Regierung im Dezember bekannt gab, soll der Lockdown für jene ohne Test eine Woche länger dauern.