Kärntner Wut-Wirt: "Bei Rot-Grün häng ich mich am nächsten Nussbaum auf"

Der Kärntner Gastronom Stefan Lercher wurde österreichweit bekannt, weil er Anfang Jänner angekündigt hatte, Araber, Ökos und aus seinem Restaurant aussperren zu wollen. oe24.TV hat den "Peppino"-Chef in seinem Lokal besucht und zur Wahl interviewt. Lercher sieht die FPÖ auf "28% Minimum" – und dann werde sich "ein bissl was ändern", so der Gastronom. "Die Grenzen machen wir dicht und den Orient-Express werden wir wieder herholen, dann werden viele nach Hause geschickt. Dann ist Österreich wieder Österreich", meint Lercher.

Das Worst-Case-Szenario wäre für ihn eine Koalition Rot-Grün. "Dann häng ich mich am nächsten Nussbaum auf", so der Wut-Wirt.