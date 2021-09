Linkspolitikerin twittert: 'Unser Land ist sch...'

Eklat um Fäkal-Ansage von Links-Bezirksrätin Sidal Keskin in Ottakring.

Am 13. August nahm der Twitter-Eklat seinen Lauf: Die Ottakringer Mandatarin der Linkspartei Sidal Keskin postete:



"Das ist zwar an jedem Tag des Jahres so, aber heute kommt es wirklich von Herzen: Österreich ist echt scheiße, aber selbst im Scheiße sein nicht so gut wie Deutschland."



Den ganzen Artikel lesen Sie mit oe24plus.