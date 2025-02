Ludwig will Geld von US-Giganten für Medienförderung

Kickl zweifelt Österreichs Wahlergebnis an, will Neuwahlen, sieht Kurz-Comeback FPÖ-Chef Kickl spricht von einer Demokratiekrise in Österreich. Das Wahlergebnis sei unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zusammengekommen und entspreche nicht der Stimmung in der Bevölkerung. Er wolle "Erneuerung" wider die "Einheitspartei" und Neuwahlen. Er kündigt das Comeback von Kurz an.