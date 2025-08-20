Lukas Michlmayr folgt Bernhard Ebner im NÖ-Landtag nach

Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Haag, Lukas Michlmayr, wird mit 1. September als Abgeordneter im niederösterreichischen Landtag tätig sein. Er rückt anstelle von Bernhard Ebner nach, der sein Mandat mit 31. August zurücklegt.

Bernhard Ebner, ehemaliger Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich, wird mit 1. September Prokurist in der Wirtschaftsagentur des Landes ecoplus. Damit legt der 52-Jährige sein Landtagsmandat zurück und zieht sich aus seinen politischen Funktionen im Bezirk Amstetten zurück. Den Sitz im Landesparlament übernimmt Lukas Michlmayr, Bürgermeister von Haag (Bezirk Amstetten), teilte die ÖVP am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Ebner war von 2013 bis 2015 als Mitglied des Bundesrates sowie als NÖAAB-Landesgeschäftsführer aktiv. Ab 2015 fungierte er als Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, bevor er 2023 als Direktor für Organisation und Kampagnen der ÖVP in die Bundespartei wechselte. Michlmayr (38) ist seit 2015 Bürgermeister von Haag und war damals der jüngste Stadtchef Niederösterreichs. Außerdem ist er Bezirksobmann des NÖAAB Amstetten.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner und Landesrätin und NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister dankten Ebner für seinen langjährigen Einsatz. Mit Michlmayr ziehe "ein junger und trotzdem bereits sehr erfahrener Kommunalpolitiker" in den Landtag ein, so Zauner. Der Haager Bürgermeister teilte mit, er werde sich "mit ganzer Kraft für die Anliegen unserer Gemeinden einsetzen".