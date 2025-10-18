Anti-blauer Kitt beginnt zu bröckeln

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Es vergeht keine Woche, in der es nicht ein neues Umfrage-Debakel für die Ampel-Regierung gibt. Mittlerweile kommen ÖVP, SPÖ und NEOS zusammen (!) nur noch auf 45%. Die Mehrheit im Nationalrat wäre damit futsch.

Kein Wunder, dass diese Katastrophen-Werte auch in den drei Parteien zu zunehmender Nervosität führen. Zwar steht 2026 keine große Wahl an, aber im Jahr darauf geht es dann Schlag auf Schlag.

Für die ÖVP geht es 2027 um die schwarzen Kernländer Oberösterreich und Tirol. Wenn die Regierung es nicht schafft, die Stimmung im Land zu drehen, werden die Landeschefs spätestens Mitte des kommenden Jahres das Feuer eröffnen. Ein blauer Wahlsieg in Oberösterreich und Tirol wäre für die ÖVP ein Super-GAU.

Der SPÖ droht schon nächstes Jahr bei der Graz-Wahl ein Desaster – die Bürgermeister-Partei KPÖ und die Grünen werden die SPÖ in der steirischen Hauptstadt abräumen. Und bei der Kärnten-Wahl 2027 wäre es ein Wunder, wenn die SPÖ den Landeshauptmann-Sessel verteidigen könnte.

Die NEOS müssen sich ohnehin die Sinnfrage stellen. Von mutigen Reformen und Visionen ist in dieser Regierung keine Spur. Dass man jetzt auch noch dem Postenschacher-Klubobmann des Koalitionspartners die Stange halten muss, ist für viele NEOS-Anhänger wohl der letzte Tropfen, der das pinke Fass zum Überlaufen bringt.

Der anti-blaue Kitt dieser Koalition beginnt schon jetzt zu bröckeln. Die Frage wird sein, wie lange er noch hält …