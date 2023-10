Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Brauchen wir wieder Corona-Maßnahmen?

Kurze Antwort: Nein. Lange Antwort: Auf keinen Fall. Ich könnte jetzt seitenfüllend darüber schreiben, wieso ich der Meinung bin, dass es diese nicht braucht, aber in Wahrheit ist meine Meinung genauso irrelevant wie jene meines "Kontrahenten", des Hobbyvirologen Gerald Grosz.

Ich richte mich nach dem, was mein Hausarzt sagt. Wieso? Weil er Medizin studiert hat und ich Ökonom bin und weil er an den wissenschaftlichen Fachdiskurs angeschlossen ist und ich nur das erfahre, was in den Medien steht. Und dort stehen bekanntlich nicht nur Fakten, sondern auch massig Meinung.

Viel wichtiger ist doch die Frage: Brauchen wir jetzt schon wieder eine Debatte über Corona-Maßnahmen? Ich glaube nicht. Das Ding ist durch. Corona ist, meiner Meinung nach, wie die Grippe zu behandeln. Es gibt eine Impfung, wer will, soll sich impfen lassen. Wer nicht, soll es nicht machen und dann halt krank werden. Der zentrale Unterschied zu 2020 oder 2021 ist, dass wir jetzt wissen, womit wir es zu tun haben und dass wir eine Impfung haben. Wir können also jetzt ruhigen Gewissens in den Herbst gehen. Hurra!