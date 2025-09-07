Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Meinungen
Meinungen
© NEWS-LIVE

Bohrn Mena

Finger weg von den Rentnern

Von
07.09.25, 06:00
Teilen

Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena   

Die Regierung muss sparen, das von der ÖVP verursachte, milliardenschwere Budgetloch will gestopft werden. Nimmt sie das benötigte Geld jetzt von den Reichen, die in den letzten Jahren immer reicher geworden sind und ihre ohnehin schon obszönen Vermögen allen Krisen zum Trotz um rund 30 Prozent steigern konnten? Nein. Nimmt sie es von den multinationalen Konzernen, die fette Profite einfahren und bei uns kaum Steuern zahlen? Nein. Greift sie zumindest bei den im Staatseigentum befindlichen Energieversorgern zu, deren Übergewinne zuletzt um bis zu 250 Prozent über dem langjährigen Schnitt lagen? Nein, nein und nochmals nein.

Stattdessen will man jetzt bei den Pensionen kürzen. Man will bei unseren Omas und Opas zugreifen, die sich nicht dagegen wehren können. Das ist nicht nur himmelschreiend ungerecht, es ist auch volkswirtschaftlicher Unsinn. Gerade bei dieser wichtigen Personengruppe die Kaufkraft zu schmälern, das kann der Wirtschaft nur schaden. Maximal kann ich mir eine sozial gestaffelte Adaptierung vorstellen, wo die "Luxuspensionen" einen stärkeren Beitrag leisten. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung: Lasst gefälligst die Rentner in Ruhe!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden