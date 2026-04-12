Der Irre hat verloren

Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

Donald Trump ist der Verlierer des Jahres. Fängt einen Krieg an und erreicht damit nichts. Also zumindest nichts Gutes. Er jagt die Öl- und Gaspreise nach oben, schwächt weltweit das Wirtschaftswachstum und stürzt eine ganze Region ins Unglück.

Trump hat den Iran ohne irgendeinen Plan angegriffen und die Mullahs halten sich den Bauch vor lauter Lachen, weil dieser Narr sie nun auf offener Bühne zu Siegern macht. Die weltgrößte Armee scheitert am Steinzeitregime der Mullahs. Von Regime-Wechsel keine Rede mehr, die Mullahs sitzen fester im Sattel als je zuvor. Zurück bleiben ratlose Staatenlenker, die sich noch dazu von der orangen Hohlbirne anpflaumen lassen müssen, weil sie ihm in seinem Krieg nicht hilfreich zur Seite gesprungen sind.

Er verachtet offenbar all jene, die sich an Recht und Ordnung halten, obwohl er so gerne den Mister Law and Order gibt. Bei diesem Herrn fährt der Lift nicht bis ganz hinauf, würde man salopp in Wien formulieren. Jetzt könnte es uns ja egal sein, dass die USA von einem Wahnsinnigen regiert werden, doch dieser Irre hat leider Gottes Einfluss auf unser aller Leben. Man kann nur hoffen, dass sich die Amerikaner bald von diesem Verrückten erlösen und uns gleich mit.