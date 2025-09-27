Alles zu oe24VIP
NikiFellnerKommentar

Das sagt ÖSTERREICH

Die Geduld der Österreicher ist zu Ende!

Von
27.09.25, 07:00
Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

„Schlimmer kann es eigentlich eh nicht mehr werden“, soll ein hochrangiges Regierungsmitglied zuletzt im kleinen Kreis gesagt haben. Gemeint war damit die miserable Stimmung im Land, die sich derzeit quer durch alle Branchen und Schichten hindurchzieht.

Zumindest wenn man sich die Umfragen ansieht, dürfte das untere Ende der Fahnenstange für die Dreier-Koalition aber noch nicht erreicht sein. Im aktuellen Polit-Barometer der Lazarsfeld Gesellschaft liegen erstmals alle Regierungsmitglieder im Minus (mehr Negativ- als Positiv-Bewertungen). Das gab es in dieser Form noch nie!

Kein Wunder: Jeder Zweite ist mit der Regierung nicht zufrieden. ÖVP, SPÖ und NEOS haben es innerhalb eines halben Jahres geschafft, jegliches Vertrauen, das ihnen zum Start entgegengebracht wurde, zu verspielen.

Teilweise durch leere Ankündigungspolitik (bei Teuerung und Wirtschaftspolitik), Fettnäpfchen-Serien (wie zuletzt Vizekanzler Babler) oder einfach nur durch Untätigkeit (der Großteil der Minister ist den meisten Österreichern noch nicht einmal aufgefallen). 

Die Geduld der Österreicher ist am Ende. Der Regierung wird in diesem Herbst ein eisiger Wind entgegenwehen. Wenn die Koalition weiter nichts gegen diese Stimmung tut, kann daraus schnell ein Orkan werden.

