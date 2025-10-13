Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Meinungen
Ein Sieg Trumps & für die Welt
© oe24

Das sagt ÖSTERREICH

Ein Sieg Trumps & für die Welt

Von
13.10.25, 19:40
Teilen

Ein Kommentar von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel.

"Danke, dass Du unsere Kinder heim gebracht hast", stand auf dem Strand von Tel Aviv als Donald Trump mit der Air Force One drüber flog. Der US-Präsident ist der Held des kleinen Staates – das wird ihm niemand mehr nehmen können. Er – und sein Schwiegersohn Jared Kushner – haben geschafft, was weder UNO, noch EU auch nur in Ansätzen zustande gebracht hatten: Sie haben die noch lebenden israelischen Geiseln nachhause gebracht. 

Aber: Das goldene Zeitalter, das Trump angesichts seiner diplomatischen Sternstunde für den Nahen Osten angebrochen sieht, ist trotzdem weit entfernt. Die Hamas – eine radikal islamistische Ideologie kann nicht besiegt werden – ist nicht ausgelöscht. Ihr Hass, ihr Fanatismus und auch ihr Terror leben weiter. 

Die USA und die arabischen Staaten müssen diesmal sicherstellen, dass die Milliarden an Hilfsgeldern für den nötigen Wiederaufbau des Gazastreifens nicht wieder in Terror-Tunnel fließen und Israel und Europa weiter bedrohen. In Israel wiederum – nach wie vor die einzige Demokratie der Region – wird jetzt die Aufarbeitung vom Sicherheitsfiasko 7. Oktober 2023 bis zum jetzt hoffentlich wirklich beendeten Krieg, und die kollektive Heilung starten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden