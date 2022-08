Es braucht jetzt monatlich einen Teuerungs-Bonus

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Dass die Regierung die Auszahlungen für den Teuerungsbonus jetzt auf September vorverlegt, ist längst überfällig gewesen. Millionen Österreicher leiden seit ­Monaten unter der Teuerung, bisher hat aber kaum jemand auch nur einen Cent Unterstützung erhalten.

Der Teuerungs-Bonus, der nun ab September ausbezahlt wird, kann sich durchaus sehen ­lassen: Eine vierköpfige Familie erhält in den nächsten Wochen 1.500 Euro aufs Konto überwiesen. Das ist in etwa jener Betrag, den uns die Teuerung in diesem Jahr bisher gekostet hat. Dafür gebührt der Regierung seit Langem wieder einmal Applaus!

Aber: Diese Zahlungen können nur der Auftakt für eine Anti-Teuerungs-Offensive sein. Denn die Inflation wird in den nächsten Monaten (leider) erst so richtig Fahrt aufnehmen. Die Energiekosten-Explosion wird im Herbst und Winter für Millionen Österreicher schlagend werden. Viele wissen schon jetzt nicht mehr, wie sie diese ­Kosten-Lawine stemmen sollen.

Wenn unsere Regierung mutig ist, dann zahlt sie jedem ab sofort monatlich (!) einen Teuerungsbonus über 500 Euro aus (für Kinder 250 Euro), der immer am 1. des jeweiligen Monats automatisch überwiesen wird. Das wären dann für Familien 6.000 Euro extra bis Ende des Jahres.

Wenn wir diese Teuerungswelle nur halbwegs abfedern wollen, dann kann die Devise nur ­lauten „klotzen statt ­kleckern“.