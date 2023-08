Gerald Grosz: Sein Mail an die Politiker

Polit-Blogger und oe24-Kolumnist Gerald Grosz schreibt mit gewohnt spitzer Zunge.

Liebe Politiker,

der Verzicht war noch nie Eure große Stärke. Worüber muss man eigentlich lang und breit diskutieren, wenn es um die einfache Entscheidung geht, auf die skandalöse Gehaltserhöhung von 10 Prozent zu verzichten? Da wird gerungen, da wird gestritten, da wird diskutiert, da wird gedealt. Wie am Basar von Damaskus. Nur unser Steuergeld besteht nicht aus Pistazien. Zukunftsvergessen, dekadent und abgehoben wehrt sich die politische Elite, ihr politisches Scheitern auch am eigenen Gehalt zu spüren. Da kündigt der Kanzler vollmundig einen Verzicht an, sagt aber nicht dazu, dass die Landeshauptleute, die Landesräte, die Parlamentsabgeordneten zu ihren bisherigen Megagehältern eine fünfprozentige Gehaltssteigerung bekommen sollen.

Da legen sich die Landeshauptleute quer und wollen mit der Regierung diskutieren. Es ist recht einfach: Die Inflation raubt den Menschen in unserem Land das Einkommen zum Auskommen. Millionen von Bürgern stehen täglich vor einem Stapel von Rechnungen und wissen nicht, wie sie diese begleichen sollen. Die Lebensmittelpreise haben sich verdoppelt, in Italien oder Deutschland ist das Leben viel günstiger als in Österreich. Die Treibstoffpreise haben sich erhöht, in Kroatien liegt der Treibstoffpreis 30 Cent unter dem österreichischen Wert.

Wir verzeichneten über Monate eine Inflation von knapp 10 Prozent, nun liegt sie auf hohem Niveau bei 7 Prozent. In der Schweiz liegt sie bei soliden 2 Prozent. Wir verzeichnen in Deutschland einen Rückgang der Wirtschaftskraft, eine Winterrezession liegt vor uns, anderen europäischen Ländern droht das Schicksal nicht. Es liegt doch schwarz auf weiß vor uns: Das politische Establishment ist gescheitert, es hat nicht geliefert! Und wir Steuerzahler sehen daher nicht ein, dass wir unserem politischen Personal eine Gehaltserhöhung genehmigen sollen, wenn dieses sich in größtmöglichem Scheitern ergeht.

Daher sollten wir die Politikergehälter nicht im Ausmaß der Inflation anheben sondern schlicht kürzen! Wenn die Regierung und das Parlament durch ihre Fehlentscheidungen eine Inflation verursachen, sollten sie es als Erste spüren. Denn, dass Verursacherprinzip gilt auch für Politiker!