Herr Bundespräsident, bitte dringend aufwachen!

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.
Die Schonfrist für die Regierung ist endgültig vorbei, jetzt bekommt Schwarz-Rot-Pink die Rechnung der Österreicher für die letzten Monate präsentiert. Und die fällt brutal aus: Erstmals seit ihrem Amtsantritt hat die Dreier-Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS laut aktueller Lazarsfeld-Umfrage keine Mehrheit mehr im Parlament.
Überraschend ist das nicht: Die Regierung hat in den letzten Wochen einen wahren Negativ-Marathon hingelegt.
- Die Horror-Inflation von 4,1 Prozent und weiterhin keine Maßnahmen, um die Teuerung endlich rasch in den Griff zu bekommen.
- Die Debatte um die Pensions-Erhöhung unter der Inflation, die 2,6 Millionen Pensionisten vor den Kopf gestoßen hat.
- Die Regierungs-Klausur, die bis auf Überschriften keine konkreten Ergebnisse gebracht hat.
Dementsprechend katastrophal ist die Stimmung im Land: 51% sind laut Lazarsfeld-Umfrage der Meinung, dass es der Wirtschaft schlecht geht. 73% leiden unter der Teuerung. 59% haben Sorge, dass sie ihren Lebensstandard nicht halten können. All das sind alarmierende Zahlen.
Und wo ist eigentlich der Herr Bundespräsident? Vielleicht sollte Van der Bellen einmal aus seiner XXL-Sommerpause erwachen und die Regierungsspitzen in die Hofburg zitieren. Die Lage ist mehr als ernst.