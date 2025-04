Ein Kommentar von Gerald Grosz.

Ich habe sie erlebt, jene nicht einmal lange zurückliegende, unbeschwerte Zeit, als junge Menschen einfach miteinander spielten, gemeinsam Freizeit verbrachten, voneinander und miteinander lernten und das denkbar größte „Verbrechen“ die erste Zigarette mit 14 war.

Heute ist einiges anders, der dramatische Verfall der Gesellschaft wird im regelmäßigen Anstieg der Jugendkriminalität sichtbar. Die Taten werden immer brutaler: Vergewaltigungen, Diebstähle, schwere Körperverletzungen bis hin zum Mord. Bestialische Verbrechen erschüttern in regelmäßigen Abständen eine schockierte Öffentlichkeit! In vielen Fällen haben diese jungen Täter Migrationshintergrund. Wundert die um greifende Aggression? Wer Menschen aus anderen Kulturkreisen im großen Stil importiert, implementiert auch deren ursprüngliche Sozialisierung.

Die Folge kann daher nur in einem Absenken der Strafmündigkeit sein. Wer alt genug ist, um zu vergewaltigen, ist auch alt genug, um im Gefängnis seine Konsequenz zu tragen. In weiterer Folge ist er auch alt genug, um in ein ursprüngliches Herkunftsland zurückzukehren. Nur wenn der Rechtsstaat und damit der vernünftige Teil der Gesellschaft Härte zeigt, werden wir respektiert!