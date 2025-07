Klimawandel als Kampfbegriff

Ein Kommentar von Gerald Grosz.

Kennen Sie noch Ötzi, die Gletscherleiche aus Tirol? Er ist in einer Wärmeperiode 3000 vor Christus auf einen Berg gestiegen, verstorben und war durch die darauffolgende Kälteperiode in einem Gletscher gefangen. Er sollte eigentlich in unseren Breiten Beweis genug sein, dass der Mensch den unterschiedlichen Kälte- und Wärmeperioden immer ausgesetzt war und ist, wir mit der Umwelt und nicht gegen diese leben.

Der als Klimawandel hysterisierte Eintritt in eine globale Wärmeperiode wird hingegen dazu genutzt, um mit dem Mittel der Angst die Menschen gefügig zu machen, sie weiter zu bevormunden, Steuern einzutreiben. Statt die Infrastruktur auf die Gegebenheit vorzubereiten, wird der Kampfbegriff Klimawandel dazu genutzt, die Wirtschaft und Menschheit zu „transformieren“.

Hinter diesem Wort steckt nicht weniger als der Umbau unserer Gesellschaft hin zu einem planwirtschaftlichen Denken. Ein Konzept, dass vertreten durch die Kommunisten bereits eindrucksvoll gescheitert ist. Und dennoch wird es wieder aus der Mottenkiste geholt.