ORF-Steuer wird Regierung auf den Kopf fallen

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Chefredakteur Niki Fellner.

Die Regierung hat sich gestern tatsächlich erdreistet, mitten in der Teuerungswelle eine neue ORF-Steuer zu verkünden: In sieben von neun Bundesländern MUSS man ab dem nächsten Jahr mehr als 200 Euro für den ORF zahlen, weil die Bundesländer (bis auf Oberösterreich und Vorarlberg) weiter auf ihre Länderabgabe bestehen. Im Burgenland sind es sogar satte 245 Euro!

Dass ÖVP und Grüne uns diese Zwangssteuer jetzt als „Rabatt“ verkaufen wollen, ist besonders frech: 3,6 Mil­lionen Haushalte MÜSSEN für ein Programm zahlen, dass nur ein Bruchteil davon konsumiert (selbst wenn sie nicht einmal einen Fernseher besitzen). Österreich hat damit weiterhin die teuersten Gebühren für die Öffentlich-Rechtlichen in der ganzen EU. Nur in der Schweiz zahlt man mehr. Zum Vergleich: In Italien zahlt man 90 (!) Euro pro Jahr für 14 TV-Sender und drei nationale Radio-Programme.

Die Regierung wird für diese ORF-Abzocke noch die Rechnung präsentiert bekommen – bei der nächsten Wahl.