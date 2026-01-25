Trump ist eine Bedrohung

Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

Über Jahrzehnte passte zwischen die USA und Europa kein Blatt Papier. Diese Zeiten sind vorbei und so schnell kommen sie auch nicht wieder. In der Trumpschen Sicherheitsstrategie wird Europa nicht mehr als Verbündeter gesehen, nein, sondern eher als Feind, den man verachtet. Trump agiert wie ein Trampeltier auf dem politischen Parkett und arbeitet mit Drohungen und Erpressungen, Diktatoren findet er cool.

Er verachtet internationale Organisationen und schreckt nicht einmal davor zurück, eigene Verbündete übelst anzugreifen, siehe Grönland. Es gibt keinen öffentlichen Auftritt bei dem er nicht lügt. Er wirkt dement und viele Experten sehen in ihm einen narzissistischen Psychopathen, der im Machtrausch agiert. Er rückt die USA in Richtung Autokratie und verbündet sich mit rechtsextremen Parteien wie der AFD in Deutschland.

Dies alles ist neu und das alles ist nicht gut. Nicht gut für unseren Wohlstand und auch sehr schlecht für unsere Wirtschaft. Trump agiert mit Zöllen, nutzt sie als Mittel der Erpressung. Und: Er behauptet zum Beispiel, dass „die anderen Länder“ für diese Zölle bezahlen würden, obwohl den Preis natürlich die Amerikaner zahlen. Hoffentlich ist dieser Typ bald weg.