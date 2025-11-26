Was Stocker & Co politisch retten könnte

Ein Kommentar von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel

Wie von oe24 angekündigt, ist Christian Stocker nun also back in the office statt im home office. Und offenbar hat er erkannt, dass er etwas mitbringen muss. Er hat die Senkung der Energiekosten und Reformen im Gesundheitsbereich angekündigt.

Der Haken: Diesmal müssen den Ankündigungen auch echte und nachhaltige Taten folgen. Alle Tiefenumfragen zeigen, dass die Mehrheit der Bevölkerung derzeit vor allem durch die Themen Teuerung/Wirtschaftskrise und Gesundheitssystem geleitet ist. Übersetzt: Die Menschen – und das reicht quer durch fast alle Gesellschaftsschichten – leidet unter der nachhaltig zu hohen Inflation in diesem Land. Entweder die schwarz-rot-pinke Regierung schafft es die Inflation nachhaltig auf unter 2 Prozent zu senken, oder das Vertrauen der Wähler bleibt perdu.

Das zweite was diese Dreier-Koalition rasch angehen muss, ist eine echte Gesundheitsreform. Hübsche Sätze von „rascheren Arzt-Terminen“ und „freien Spitalsbetten“ werden da nicht reichen. Viele, viel zu viele quer durch Österreich spüren bereits, dass weder das eine, noch das andere noch sicher gewährleitet scheint. Stocker und Co müssen zeigen, dass sie wirklich verstanden haben was die Menschen bewegt. Nur so können sie sich (vielleicht) selbst politisch retten.