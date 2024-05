Wir brauchen diesen Trump-Stil hier nicht

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel

Abstoßend. Eigentlich hatte FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilismky ja kurzfristig versucht, sich etwas zurückhaltender zu geben. Nach einer Order direkt aus der Wahlkampf-Giftküche von Herbert Kickl ist wieder allertiefstes Schlammcatchen angesagt.

Schlamm-Catchen. Der „Sugar-Daddy“-Sager mag zwar in manchen blauen Kernwähler-Stammtischen für Schenkelklopfer sorgen, alle anderen wird das aber abstoßen. Übertroffen nur durch das, was FPÖ-Chef Herbert Kickl selbst von sich gibt. Die übrigen Parteien reagieren zunehmend nervös auf das Umfragehoch der Blauen und vergreifen sich – siehe Werner Kogler – ebenfalls in Ton und Wortwahl.

Nach dem EU-Wahlkampf ist jener für die Nationalratswahl dran. Und dieser wird wohl – ohne Übertreibung – tatsächlich der schmutzigste aller Zeiten werden. Für Demokratie und Vertrauen in die Politik sind das sehr schlechte Nachrichten. Harte Auseinandersetzungen sind wichtig und richtig, aber wir brauchen hier keinen Trump-Stil. Stoppt das jetzt.