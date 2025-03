Moslem-Partei fordert jährliches Ramadan-Fest auf Wiener Rathausplatz

Schuldenpeitsche: So trifft es private Haushalte, Kickl will Transparenz IHS-Chef Holger Bonin will zur Sanierung der österreichischen Staatsfinanzen auch private Haushalte in die Pflicht nehmen. FPÖ-Chef Kickl fordert Transparenz und wirft der Regierung bei den Asyl-Kosten Vertuschung vor.