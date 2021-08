Mückstein appelliert jetzt auch auf Arabisch zur Impfung

Neuerlicher Minister-Aufruf motiviert zur Schutzimpfung auf Arabisch, Farsi, Polnisch, Ungarisch, Englisch und in Gebärdensprache.

Wien. In der vergangenen Woche wurden durchschnittlich 24.538 Impfungen pro Tag verabreicht. "Oberstes Ziel muss es angesichts der derzeit steigenden Infektionszahlen sein, die Durchimpfungsrate durch Aufklärung und Überzeugungsarbeit zu steigern", schreibt das Gesundheitsministerium in einer Aussendung.

Mit einem weiteren, persönlichen Impfappell-Video – in Gebärdensprache sowie in den Sprachen Ungarisch, Polnisch, Arabisch, Farsi und Englisch – wendet sich Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein neuerlich an die Bevölkerung und will zur Impfung motivieren.

Mückstein: "Holen Sie sich jetzt die Corona Schutzimpfung. Jede Impfung zählt!"

Der Gesundheitsminister auf Arabisch

Impf-Aufruf auf Farsi

Impf-Aufruf in Gebärdensprache

Impf-Aufruf auf Ungarisch

Impf-Aufruf auf Polnisch

Impf-Aufruf auf Englisch

Aktuelle Zahlen zur Corona-Schutzimpfung

Mit Stand 17. August 2021 wurden 10.188.082 Impfungen in Österreich durchgeführt. 60,41% der Gesamtbevölkerung ist mind. teilimmunisiert und 56,15% vollimmunisiert.

"Bitte nehmen Sie das Impfangebot in Anspruch und lassen Sie sich ehestmöglich impfen. Mit der Corona-Schutzimpfung schützen Sie sich und Ihr Umfeld vor einer schweren Erkrankung und möglichen Langzeitfolgen wie Long COVID und so können wir es gemeinsam schaffen, die vierte Welle bestmöglich zu brechen", so der Gesundheitsminister abschließend.