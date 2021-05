So lacht das Netz über Mückstein

Zunächst bremste Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) bei den Öffnungen, dann konnte es nicht schnell genug gehen.

Wien. Zunächst zog sich Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am verlängerten Pfingstwochenende mit seiner Ankündigung gegen weitere Öffnungsschritte den Grant der Länder zu. Kaum ein Bundesland, das dem neuen Minister nicht in die Parade fuhr. Auch Kanzler Kurz ermahnte seinen Minister: "Die Bevölkerung erwartet sich zu Recht, dass gearbeitet und nicht gestritten wird." Nach der Kritik-Lawine ruderte Mückstein am Abend zurück und schwenkte plötzlich um.

Sinneswandel. Im "ZiB2"-Interview dann die Überraschung: Minister Mückstein verkündet, dass er Öffnungen sogar schon ab dem 10. Juni für möglich hält. Er könne sich sogar eine Woche früher, als von Kanzler Kurz zunächst angekündigt, Erleichterungen vorstellen. Mückstein ruderte also zurück und legte noch eins drauf: Das sorgte im Netz für Aufregung und Diskussionen.

Nach dem TV-Interview und der überraschenden Ansage des Gesundheitsministers ging es vor allem auf Twitter rund:

