Nationaler Sicherheitsrat tagt Mittwochnachmittag im Parlament

Beginn 16.30 Uhr - Schutz von US-Einrichtungen soll erhöht werden

Auf gemeinsame Initiative von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) tagt Mittwochnachmittag ab 16.30 Uhr der Nationale Sicherheitsrat im Parlament.

Thema der vertraulichen Beratungen werden die Lage im Iran und darüber hinaus sein. Zuvor tagt am Vormittag im Bundeskanzleramt das Bundeskrisen-Sicherheitskabinett in Anwesenheit von IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi.

Im Vorfeld hatte die Regierungsspitze nach den US-Attacken auf iranische Atomanlagen alle Seiten zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert. Wie die Tageszeitung "Standard" am Dienstag online berichtete, will Österreich den Schutz von US-Einrichtungen erhöhen.