Kickl & Kanzler Kopf an Kopf

Mit diesen Gruppen will die ÖVP doch vor Kickl bleiben In der ÖVP sind erstaunlich viele – Umfragen hin oder her, die die FPÖ seit Monaten konstant auf Platz eins sehen – äußerst zuversichtlich, dass Karl Nehammer am 29. September doch knapp vor Herbert Kickl liegen werde. Ein Wahl-Insider von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel.