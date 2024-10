ÖVPs Plakolm ist Vorzugsstimmen-Stärkste in Oberösterreich

Mit 12.062 Stimmen im Mühlviertel lag Plakolm vor Haimbuchner (FPÖ) und Wöginger (ÖVP).

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) ist unbestritten in ihrer Heimat im Mühlviertel stark verankert - das zeigen 12.062 Vorzugsstimmen im Regionalwahlkreis, 3.861 kamen auf der Landeswahlliste hinzu. Die 29-Jährige war in ihrem Regionalwahlkreis erstgereiht und überholte auf der Landesliste Klubobmann August Wöginger, der hier 1.678 und in seinem Heimatwahlkreis im Innviertel 6.771 Vorzugsstimmen erreichte.

Bei den Blauen ganz vorn bei den direkten Sympathiebekundungen am Wahlzettel ist FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner mit 11.154 Vorzugsstimmen im Hausruckviertel - üblicherweise verzichtet der Landeshauptmannstellvertreter auf den Platz in Wien und es kommt wohl der Erstgereihte Gerhard Kaniak (3.903 Stimmen) zum Zug. Über 5.000 Vorzugsstimmen schafften auch Hermann Brückl (FPÖ/6.135) im Innviertel, Klaus Lindinger (ÖVP/5.793) im Hausruckviertel und Susanne Fürst (FPÖ/5.116) im Regionalwahlkreis Linz und Umgebung. Brückl und Lindinger waren Erste auf der Liste, Fürst überholte den Erstgereichten Michael Schilchegger, der mit 2.031 Vorzugsstimmen auch hinter den viertgereihten Ansfeldner Bürgermeister Christian Partoll (2.225) zurückfiel.

Im Traunviertel überholte FPÖ-Landesparteisekretär Michael Gruber mit 4.777 Nennungen den Erstgereihten Gerhard Deimek (2.164) und auch die Nummer Zwei Markus Steinmaurer (1.945). Auf der Landeswahlliste der Blauen stach Fürst mit 2.148 Vorzugsstimmen sowohl Haimbuchner (1.242) als auch den Erstgereihten Brückl (998) aus.

SPÖs Holzleitner vor Sams

Bei der SPÖ setzte sich SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva Maria Holzleitner von Platz vier mit 3.192 Vorzugsstimmen im Hausruckviertel vor dem Listenersten Manfred Sams (1.886) durch, auch auf der Landesliste war sie die Nummer Eins mit 2.554 Stimmen. Am meisten SPÖ-Vorzugsstimmen im Regionalwahlkreis sammelte Katrin Auer im Traunviertel mit 4.994. In Linz und Umland überholte Sabrina Klausberger (3.379) den erstgereihten Roland Baumann (3.298).

Die Grüne Bürgermeisterkandidatin Eva Schobesberger setzte sich in Linz von Platz sechs mit 1.456 Vorzugsstimmen an die Spitze vor Agnes Prammer (1.023), die an erster Stelle stand. Auf der Landesliste bekam Landessprecher Stefan Kaineder mit 1.355 die meisten Vorzugsstimmen - vor Prammer (481) und David Stögmüller (477) -, obwohl er nur an elfter Stelle antrat. Die NEOS-Spitzenkandidatin im Bundesland, Karin Doppelbauer holte in ihrem Regionalwahlkreis Hausruckviertel 1.725 Vorzugsstimmen, auf der Landesliste 580.