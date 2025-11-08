Neuer Job für Ex-Minister Rauch

Neu im FREDA-Vorstand sind Johannes Rauch als Präsident und die oberösterreichische Landtagsabgeordnete Ines Vukajlović.

Wien. Der ehemalige Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (66) hat den Vorsitz der Grünen Parteiakademie FREDA übernommen. Er folgt Michaela Sburny nach, die FREDA seit 2022 geleitet hatte und bei der Generalversammlung am Freitag nicht mehr zur Wahl antrat, wie die Partei am Samstag mitteilte. Neu im Vorstand ist auch die oberösterreichische Landtagsabgeordnete Ines Vukajlović.

"FREDA - Die Grüne Zukunftsakademie" wurde 2020 nach dem Wiedereinzug der Grünen in den Nationalrat gegründet. Sie hat die Aufgaben der Grünen Bildungswerkstatt übernommen, wie die Parteiakademie der Grünen bis 2017 hieß. Benannt ist die FREDA nach der ersten Obfrau der Grünen Alternative, Freda Meissner-Blau.

"Über Parteigrenzen hinaus geschätzte Persönlichkeit"

Bundessprecherin Leonore Gewessler sagt zur Wahl: "Ich gratuliere dem neuen FREDA-Vorstand herzlich und freue mich besonders, dass mit Johannes Rauch eine erfahrene und über Parteigrenzen hinaus geschätzte Persönlichkeit die Präsidentschaft übernimmt. Mit seiner Erfahrung und seinem Weitblick wird er FREDA weiter stärken – und damit auch die Basis zukunftsorientierter grüner Politik, die fest an der Seite der Menschen steht."

Johannes Rauch, geboren in Rankweil (Vorarlberg), war von März 2022 bis März 2025 Sozial- und Gesundheitsminister. Er war einer der drei Gesundheitsminister während der Corona-Pandemie und wurde damals inmitten der Debatte um die Covid-Impfpflicht angelobt. Zuletzt kandidierte Rauch im März bei der Gemeindevertretungswahl in seiner Wahlheimat Dornbirn auf dem letzten Listenplatz der Grünen. Jetzt meldet er sich als Chef der Grünen Parteiakademie zurück.