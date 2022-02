Öffnungs-Gipfel: Alles weg außer Masken

Beim heutigen Gipfel soll neben Lockerungen ab 19. Februar auch die Total-Öffnung ab 5. März kommen.

Die türkis-grüne Koalition will heute gemeinsam mit den Landeshauptleuten weitere Lockerungen beschließen. Kanzler Karl Nehammer und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein werden sich dabei darauf berufen, dass die Infektionszahlen zwar nach wie vor hoch seien -im Wochenschnitt liegen sie bei rund 30.000 Fällen am Tag -, aber die Situation auf den Intensivstationen "relativ entspannt" sei.

Zudem wollen VP-Landeshauptleute und Regierungsspitze heute den "Freiheitstag" - in Anlehnung an den Freedom-Day der Briten - für März ankündigen. Laut ÖSTERREICH-Informationen soll dieser Freiheits-Tag am 5. März (ein Samstag) stattfinden.

19. Februar: Aus für 2G und Sperrstunde

3G statt 2G: Bereits ab 19. Februar kriegen Ungeimpfte wieder alle bisherigen Vorteile der Geimpften zurück: Sowohl in Gastronomie, Hotellerie, Events als auch -und das wird heute neu beschlossen -in Gondeln, Liften und allen Sportbereichen fällt 2G. Als Übergang soll dann bis zum Freiheits-Tag am 5. März 3G gelten.

Sperrstunde/Gastro: Auch die Sperrstunde soll nach ÖSTERREICH-Infos bereits am 19. Februar aufgehoben werden. Dagegen legten sich bis zuletzt allerdings die Grünen quer.

5. März: Alle Regeln fallen - nur Masken bleiben noch

5. März: Beim heutigen Gipfel soll dann die Komplett-Lockerung ab 5. März verkündet werden.

Keine G-Regel mehr: Bereits mit 5. März soll die 3G-Regel komplett aufgehoben werden. PCR-Tests könnten aber noch bis Ende März gratis bleiben.

Nachtgastro: Auch Bars und Clubs könnten bereits mit 5. März wieder aufmachen. Aber auch hier stand Gesundheitsminister Mückstein noch auf der Bremse.

Veranstaltungen: Auch private und öffentliche Feste und Events sollen ab 5. März wieder ohne (Kapazitäts-)Beschränkungen erlaubt werden. Auch Konzerte (mit stehendem Publikum) und Messen sind dann wieder möglich.

Maske bleibt: Die Maskenpf licht soll (vorerst) dort bleiben, wo sie notwendig ist. Also in öffentlichen Verkehrsmitteln und bestimmten Indoor-Settings.

Konflikt mit Wien um Gratis-Tests und BA.2

Tests: Die ÖVP-Länderchefs wollen die Gratis-Tests kippen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig wird weiter um sie kämpfen und Prognosen präsentieren, dass BA.2 sich rascher verbreitet als bekannt. Möglicher Kompromiss: Die Gratis-Tests bleiben bis Ende März, dann ist Schluss.

