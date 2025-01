LIVE-Ticker: ÖVP-Hammer: Stocker wird vorerst Partei-Chef +++ Nehammer bei VdB +++

Wer ist Christian Stocker?

Christian Stocker, geboren am 20. März 1960 in Wiener Neustadt, Volksschule und Gymnasium ebenda, Jus-Studium in Wien, Anwaltskanzlei in der Heimatstadt. Seit 2000 war er Stadtparteiobmann und Vizebürgermeister in Wiener Neustadt, seit 2019 ist er Abgeordneter zum Nationalrat. Nachdem er sich in diversen U-Ausschüssen profiliert hat, machte ihn Nehammer 2022 nach dem Rücktritt zum Generalsekretär. Als solcher attackierte er oft und gerne FPÖ-Obmann Herbert Kickl.