  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Gerhard Karner
Asyl

ÖVP startet "Null Toleranz"-Kampagne zu Abschiebungen

26.09.25, 06:04
"Für jene, die unsere freie Gesellschaft ablehnen"  

Vor dem Hintergrund von Straftäter-Abschiebebemühungen Richtung Syrien und Afghanistan startet die ÖVP eine Kampagne unter dem Motto "Null Toleranz". Dies solle für jene gelten, "die unsere freie Gesellschaft ablehnen", wie in einer Presseaussendung betont wurde. Geworben wird auf Social Media und auf einer eigenen Kampagnenwebsite

Vertreten sind dabei die Köpfe der Minister Gerhard Karner (Inneres) und Claudia Plakolm (Integration) sowie von Bundeskanzler Christian Stocker. "Zeichen setzen. Gegen falsche Toleranz, für Österreich" oder "Verurteilte abschieben. Auch nach Afghanistan", lauten dabei einige der Slogans. "Für die Volkspartei hat die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher mehr Wert als der Schutz von Mördern und Vergewaltigern aus Syrien oder Afghanistan", ließ Generalsekretär Nico Marchetti dazu wissen.

