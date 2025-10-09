ÖVP über rechtsextremen Rutter bei FPÖ: "Verschwörungskurs"

Der rechtsextreme Verschwörungstheoretiker Martin Rutter sei das neue „Pin-Up-Girl“ für FPÖ-Veranstaltungen, tobt der türkise Generalsekretär.

Corona-Leugner Martin Rutter tritt bei FPÖ-Veranstaltungen auf. Das empört die ÖVP: „Die FPÖ bleibt stramm auf Verschwörungskurs und kehrt seriöser Politik immer mehr den Rücken. Dass die Freiheitlichen nun den rechtsextremen Verschwörungstheoretiker Martin Rutter zum ‚Pin-Up-Girl‘ ihrer eigenen Herbsttour machen, zeigt wieder, wie sich die FPÖ unter Herbert Kickl radikalisiert“, kritisiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

Kritik an "Kickl-FPÖ"

„Rutter ist seit Jahren eine Koryphäe der rechtsextremen Verschwörungsszene. Dass die FPÖ mit so jemandem für ihre Veranstaltungen wirbt, beweist einmal mehr, wofür die Kickl-FPÖ steht: für Empörung statt Seriosität und für Spaltung statt Verantwortung“, so Marchetti.

„Neben der Nicht-Distanzierung von den gesichert rechtsextremen Identitären steht die FPÖ nun auch Seite an Seite mit Martin Rutter. Da bleibt nur ein Schluss übrig: Herbert Kickl ist der beste Klubobmann, den die Identitären jemals hatten“, so Marchetti abschließend.