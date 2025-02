Offiziell: Justizwache wurde 378 mal tätlich attackiert

219 waffenähnliche Gegenstände und mehr als 5.300 "elektronische Kommunikationsmittel" wurden zwischen 2022 und 2024 sichergestellt.

Von 2022 bis 30. November 2024 wurden 378 tätliche Übergriffe gegen Justizwachebeamte in Österreichs Justizanstalten registriert. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des FPÖ-Abgeordneten Harald Schuh durch Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hervor. Im selben Zeitraum wurden 219 waffenähnliche Gegenständen und mehr als 5.300 "elektronische Kommunikationsmittel" sichergestellt.

In Österreich gibt es 27 Justizanstalten mit 12 Außenstellen, in denen mehrere Tausend Exekutivbedienstete im Justizwachdienst tätig sind. Diese sorgen für eine umfassende Sicherheit in und außerhalb der Justizanstalt. Dabei sind sie in unterschiedlichen Betätigungsfeldern tätig, wie zum Beispiel im Abteilungs-, Betriebs-, Wachzimmer- oder Werkstättendienst, in der Beaufsichtigung oder als Mitglied einer Justizwacheeinsatzgruppe bzw. Betriebsfeuerwehr/Brandschutzgruppe. Darüber hinaus leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Resozialisierung und Reintegration der Insassen und arbeiten dabei intensiv mit speziell ausgebildetem Fachpersonal zusammen.