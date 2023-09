Neuer Streit in der SPÖ - Offener Brief an Andi Babler 62 Promi-Mitglieder der SPÖ werfen in einem Offenen Brief der Linzer SPÖ-Spitze eine Allianz mit der FPÖ vor. Parteichef Andreas Babler richten sie aus, er solle für einen "konsequenten antifaschistischen Kurs der SPÖ sorgen". Der Schaden sei "enorm".