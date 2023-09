Noch 18 Tage bis zum Herbst-Urfix

Am 30. September fällt der Startschuss zum Herbst-Volksfest in Linz.

Linz. 145 Tage mussten alle Urfix-Fans warten, wenn am 30. September der Herbstmarkt eröffnet wird. Es warten wieder zahlreiche Aussteller, Fahrgeschäfte und Bier im Festzelt auf die Besucher. Bis 6. Oktober finden wieder Thementage und viel Action statt, um den Besuchern, die in Scharen zum Volksfest kommen, Abwechslung zu bieten. Das Highlight wird am Freitag um 21.30 Uhr das Feuerwerk sein. Doch auch für Kinder gibt es am Familientag Ermäßigungen, und am Seniorennachmittag kommen alle Omas und Opas voll auf ihre Kirtags-Kosten, es gibt ein buntes Rahmenprogramm für sie im Festzelt.

Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren, damit der Herbstgaudi nichts mehr im Wege steht.