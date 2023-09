× Regierungsklausur: So soll Wohnen in OÖ leistbarer werden

Aktuell ist der Traum vom Eigenheim für viele Ausgeträumt, hohe Zinsen und gestiegene Kosten sind der Grund. Die Landesregierung sucht einen Weg aus der Baukrise.

OÖ. Etwa die Hälfte aller Oberösterreicher lebt im eigenen Haus oder in einer Eigentumswohnung. Damit das noch mehr werden, traf die schwarz-blaue Landesregierung zu einer Regierungsklausur mit dem Schwerpunkt "leistbares Wohnen" zusammen.

Am Montag Nachmittag wurde darüber diskutiert, wie es noch mehr Menschen in Oberösterreich möglich gemacht werden kann, sich ein Eigenheim zu leisten. Denn durch die Schaffung von Eigenheim wird auch die heimische Baubranche unterstütz, die Prognosen für die Baubranche stehen aktuell nicht sehr gut - durch die hohen Zinsen ist es immer weniger Personen möglich, Kredite aufzunehmen bzw. diese dann auch zurückzuzahlen. Auch hier will die Regierung ansetzen.

© oe24 ×

Zu welchen Einigungen die Regierungsteams um Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Manfred Haimbuchner (FPÖ) am Montag in einem Hotel nahe Bad Leonfelden gekommen sind, wird am Dienstag präsentiert. Möglich wäre beispielsweise ein neuer Landeskredit oder eine Förderung für Eigenheime.