ORF-"Sommergespräche": Babler entthront Kickl als Quotenkönig

Mehr Zuseher, aber gleicher Marktanteil wie bei Kickl in der Vorwoche.

Überraschung: Das vierte ORF-"Sommergespräch" der Saison wurde am Montagabend im Schnitt von 743.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf ORF 2 gesehen. Damit waren bei SPÖ-Parteivorsitzenden Andreas Bablers Gespräch mit Susanne Schnabl durchschnittlich 28.000 Menschen mehr dabei als bei FPÖ-Chef Herbert Kickl in der Vorwoche. Der Marktanteil war mit 30 Prozent allerdings derselbe. Die anschließende Analyse in der "ZiB2" erreichte am Montag im Schnitt 782.000 Zuschauer.

Im Vorjahr wurde das "Sommergespräch" mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im Schnitt von 756.000 Zuseherinnen und Zusehern verfolgt. Das entsprach einem Marktanteil von 29 Prozent. Das letzte "Sommergespräch" dieses Jahres ist am Montag, 4. September, um 21.05 Uhr auf ORF 2 zu sehen. Zu Gast ist dabei Bundeskanzler und ÖVP-Parteichef Karl Nehammer.

Bisherige Quoten im Überblick:

PARTEICHEF(IN) DATUM ZUSCHAUERSCHNITT MARKTANTEIL Beate Meinl-Reisinger 7. August 496.000 Zuschauer 19 Prozent (NEOS) Werner Kogler (Grüne) 14. August 424.000 Zuschauer 21 Prozent Herbert Kickl (FPÖ) 21. August 715.000 Zuschauer 30 Prozent Andreas Babler (SPÖ) 28. August 743.000 Zuschauer 30 Prozent