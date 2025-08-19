Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. ORF
Der ORF bekommt neue Sendungen
© ORF

Aufreger

Antisemitismus-Eklat um ORF-Redakteur erschüttert Küniglberg

Von
19.08.25, 12:02 | Aktualisiert: 19.08.25, 14:38
Teilen

Ein antisemitischer Kommentar eines ORF-Redakteurs in den sozialen Medien schlägt hohe Welle. Der ORF prüft dienstrechtliche Konsequenzen. 

"Wenn ich 2000 Jahre lang Opfer bin, dann sollte ich mir langsam überlegen, woran das wohl liegen mag", schreibt der "Am Schauplatz"-Redakteur Robert Gordon in einem Kommentar in den sozialen Medien. "Abgesehen davon, dass man sein aktuelles Handeln nicht mit 2000 Jahren Geschichte begründen kann", heißt es in dem geschmacklosen Post weiter.

"Und Jean Améry hat geschrieben, dass die Gründung einer Nation immer mit Verbrechen einhergeht. Man kann nicht andere bestehlen, vertreiben und umbringen und dabei unschuldig bleiben", so Gordon. Wer das nicht verstehe, so der ORF-Redakteur, sei "einfach nur beschränkt". Der offensichtlich antisemitische und gegen Israel gerichtete Kommentar wurde mittlerweile gelöscht.

 

 

 

Auf den Beitrag aufmerksam gemacht hatte unter anderem Daniel Kapp, der frühere Pressesprecher von Ex-Vizekanzler Josef Pröll. "Der ORF-"Am Schauplatz"-Redakteur Robert Gordon legt Juden nahe, sich zu überlegen, warum sie zum Beispiel vergast wurden", schreibt Kapp auf X (vormals Twitter) an den ORF-Generaldirektor Roland Weißmann gerichtet. "Wird es endlich einmal ernsthafte Konsequenzen haben?"

ORF: "Völlig inakzeptabel"

Auf oe24-Anfrage erklärt der Öffentlich-Rechtliche, dass eine Überprüfung möglicher dienstrechtlicher Konsequenzen bereits eingeleitet worden sei. "Der ORF verurteilt den Inhalt des Postings als völlig inakzeptabel", heißt es in der Stellungnahme. Das Posting sei bereits gelöscht worden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden