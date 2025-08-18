Das Foresight-Institut führt für die ORF-Sommergespräche Umfragen durch. Bei der FPÖ sorgt das für Unverständnis. Auch der Stiftungsrat soll jetzt damit befasst werden.

Einen "handfesten Skandal" sieht FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker in der Beauftragung des "SPÖ-nahen" Foresight-Instituts für die ORF-Sommergespräche. Das Sozialforschungsinstitut liefert unter anderem Umfragewerte zu den Parteichefs, etwa wie kompetent ein Politiker bei einem gewissen Thema wahrgenommen wird. Foresight-Chef Christoph Hofinger kommt in den Umfrage-Einspielern bei den Sommergesprächen ebenfalls zu Wort.

Angesichts der Geschichte des Instituts reagierte die FPÖ empört. 2023 wurde etwa ein Strategiepapier - versehentlich - geleakt, in dem das Institut, das damals noch SORA hieß, Tipps und Tricks für SPÖ-Chef Andreas Babler zusammenstellte. Der ORF beendete die Zusammenarbeit.

Nach der Umbenennung in Foresight bekam das Institut allerdings wieder Aufträge vom Öffentlich-Rechtlichen. Zuletzt wurde auch bekannt, dass das Institut einen 60.000-Euro-Auftrag von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) für eine Studie erhielt.

Westenthaler: "Das ist wirklich sehr dreist vom ORF"

„Das wird bei der nächsten Stiftungsrats-Sitzung am 11. September natürlich Thema sein“, kündigte indes der von der FPÖ entsendete Stiftungsrat Peter Westenthaler an. "Das ist wirklich sehr dreist vom ORF. Normalerweise müsste der Generaldirektor sofort handeln", so der Stiftungsrat gegenüber oe24. "Ich verstehe nicht, wie man überhaupt auf diese Idee kommt". Denn: "Das ist ja generell eine Verhöhnung des Zusehers. Ich brauche kein SPÖ-nahes Institut, das mir sagt, was ich davon halten soll".

Der ORF weist die Kritik jedenfalls zurück. Foresight liefere Sozialforschung in "hoher Qualität" und könne auf "hochwertige Expertise" zurückgreifen. Welche Umfragen in den ORF-Sendungen verwendet würden, sei eine "unabhängige journalistische Entscheidung der jeweiligen Redaktionen".