Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. ORF
Christian Hafenecker

ORF

Wirbel um "SPÖ-nahes" Institut bei Sommergesprächen

18.08.25, 06:00 | Aktualisiert: 18.08.25, 07:24
Teilen

Das Foresight-Institut führt für die ORF-Sommergespräche Umfragen durch. Bei der FPÖ sorgt das für Unverständnis. Auch der Stiftungsrat soll jetzt damit befasst werden. 

Einen "handfesten Skandal" sieht FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker in der Beauftragung des "SPÖ-nahen" Foresight-Instituts für die ORF-Sommergespräche. Das Sozialforschungsinstitut liefert unter anderem Umfragewerte zu den Parteichefs, etwa wie kompetent ein Politiker bei einem gewissen Thema wahrgenommen wird. Foresight-Chef Christoph Hofinger kommt in den Umfrage-Einspielern bei den Sommergesprächen ebenfalls zu Wort.

Angesichts der Geschichte des Instituts reagierte die FPÖ empört. 2023 wurde etwa ein Strategiepapier - versehentlich - geleakt, in dem das Institut, das damals noch SORA hieß, Tipps und Tricks für SPÖ-Chef Andreas Babler zusammenstellte. Der ORF beendete die Zusammenarbeit. 

Nach der Umbenennung in Foresight bekam das Institut allerdings wieder Aufträge vom Öffentlich-Rechtlichen. Zuletzt wurde auch bekannt, dass das Institut einen 60.000-Euro-Auftrag von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) für eine Studie erhielt. 

Wirbel um
© oe24

Westenthaler: "Das ist wirklich sehr dreist vom ORF"

„Das wird bei der nächsten Stiftungsrats-Sitzung am 11. September natürlich Thema sein“, kündigte indes der von der FPÖ entsendete Stiftungsrat Peter Westenthaler an. "Das ist wirklich sehr dreist vom ORF. Normalerweise müsste der Generaldirektor sofort handeln", so der Stiftungsrat gegenüber oe24. "Ich verstehe nicht, wie man überhaupt auf diese Idee kommt". Denn: "Das ist ja generell eine Verhöhnung des Zusehers. Ich brauche kein SPÖ-nahes Institut, das mir sagt, was ich davon halten soll". 

Der ORF weist die Kritik jedenfalls zurück. Foresight liefere Sozialforschung in "hoher Qualität" und könne auf "hochwertige Expertise" zurückgreifen. Welche Umfragen in den ORF-Sendungen verwendet würden, sei eine "unabhängige journalistische Entscheidung der jeweiligen Redaktionen".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden