Turnschuh-Wirbel im ORF: Grüne geben Rückendeckung

Die neue ORF-Wetter-Moderatorin Wera Gruber erhält nun Rückendeckung der Grünen.

Wera Gruber stand am Montagabend erstmals für das ORF-Wetter kurz vor 20 Uhr vor der Kamera. Künftig wechselt sie sich mit ihren Kollegen Sigi Fink und Marcus Wadsak ab. Sie tritt damit in die Fußstapfen von Christa Kummer, die sich kürzlich vom ORF verabschiedete.

© orf

Während Kummer allerdings stets für ihre hohen Stöckelschuhe bekannt war, setzte Gruber bei ihrer Premiere auf einen dezenteren Auftritt. Sie trug bei ihrer Moderation weiße Turnschuhe - was bei manchen Zuseherinnen und Zusehern für Kritik sorgte.

Stellt euch vor: Frauen tragen Turnschuhe ???? Kompetenz misst sich nicht an der Absatzhöhe: Wera #Gruber zeigt im ORF, was auch in der Politik gilt: Frauen müssen sich nicht verbiegen, um kompetent zu sein. ????✊ Wetter unbeständig, Haltung klar. #TurnschuhGate



[image or embed] — Meri Disoski (@disoski.bsky.social) 8. Oktober 2025 um 10:07

Rückendeckung erhält Gruber nun von der Grünen-Frauensprecherin Meri Disoski. Via Bluesky teilte sie ein Bild von sich in Turnschuhen. Dazu schreibt sie: "Stellt euch vor: Frauen tragen Turnschuhe. Kompetenz misst sich nicht an der Absatzhöhe: Wera Gruber zeigt im ORF, was auch in der Politik gilt: Frauen müssen sich nicht verbiegen, um kompetent zu sein."

Und: "Wetter unbeständig, Haltung klar", so die Grünen-Abgeordnete.