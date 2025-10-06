ORF-Wetter-Premiere für Wera Gruber: Sneakers statt High Heels

Am Montagabend stand Wera Gruber erstmals für das ORF-Wetter kurz vor 20 Uhr vor der Kamera – als Nachfolgerin der langjährigen Moderatorin Christa Kummer. Ihre Premiere verlief solide, und auch modisch setzte sie neue Akzente

Wera Gruber, seit 27 Jahren Teil des Wetterteams im ORF, feierte am Montagabend um 19.52 Uhr ihr Debüt als Wettermoderatorin. Künftig wechselt sie sich mit ihren Kollegen Sigi Fink und Marcus Wadsak ab. Damit tritt sie offiziell in die Fußstapfen von Christa Kummer, die sich vor Kurzem vom ORF verabschiedet hat – wenn auch mit eigenem Stil.

© orf

Frischer Auftritt mit Sneakers

Denn während Kummer für ihre ausgefallenen, meist hohen Stöckelschuhe bekannt war, wählte Gruber für ihren ersten Auftritt ein deutlich bequemeres Outfit. Zu einer sommerlich gelben Bluse trug sie strahlend weiße Turnschuhe – ein Kontrast, der vielen Zuseherinnen und Zusehern sofort auffiel.

© orf

Mehr lesen:

Reaktionen auf das neue Schuhwerk

Bei ihrer Vorgängerin Christa Kummer war das Wetter teilweise sogar nebensächlich und ganz Österreich wartete gespannt, welche High Heels sie diesmal präsentieren würde. Bei Gruber blieb der Schuh-Effekt fast gänzlich aus. Sie trug lässige weiße Sneakers, dennoch sorgte ihr sportlicher Stil für Gesprächsstoff – ein bewusster Stilbruch im Vergleich zu ihrer Vorgängerin.

Wetterlich versöhnlich

Zum Abschluss ihrer Premiere kündigte Gruber an, dass sich am Dienstag zumindest zeitweise wieder die Sonne zeigen werde – ein versöhnlicher Ausblick, nicht nur für das Wetter.