Fan-Kritik für neue ORF-Wetterlady Wera Gruber: "Fad und langweilig", "holt Christa Kummer zurück!"

Nachdem Christa Kummer den ORF verlassen hat, steht schon eine Neue vor den Wetterbildern. Wera Gruber tritt damit in große Fußstapfen. Ob sie diese füllen kann?

Am Montagabend feierte Wera Gruber um 19.52 Uhr ihr offizielles Debüt als Wettermoderatorin im ORF. Nach 27 Jahren im Wetterteam tritt sie damit in die Fußstapfen von Publikumsliebling Christa Kummer, die sich vor Kurzem vom Sender verabschiedet hat. Doch das Publikum reagiert gespalten – und viele Fans wollen nur eines: Christa zurück!

Mehr lesen:

Schon kurz nach der ersten Sendung füllten sich die sozialen Netzwerke mit Kommentaren. „Warum ist es überhaupt notwendig, dass man da eine Person hinstellt, um das Wetter anzusagen?“ schrieb ein Nutzer kritisch. Ein anderer brachte die Stimmung vieler Zuseher auf den Punkt: „Christa ist einfach unersetzlich.“

© ORF/Klaus Titzer

Sneakers statt Heels

Wera Gruber, bekannt für ihre ruhige und sachliche Art, versuchte mit einem sportlich-lockeren Auftritt – weißen Sneakers statt High Heels – einen neuen Stil zu prägen. Doch dieser kam nicht bei allen gut an. „Ich finde sie fad und langweilig“ oder „Das schauen eh nur noch Menschen über 60“, lauteten einige der Reaktionen. Der Übergang von der glamourösen Christa Kummer zur bodenständigen Gruber scheint für viele Zuseher schwer verdaulich zu sein.





Bei Christa Kummer war das Wetter nie nur Wetter. Sie machte ihre Auftritte zu kleinen Bühnenmomenten – charmant, witzig und modisch pointiert. Ganz Österreich wartete oft gespannt, welche High Heels sie diesmal präsentieren würde. Das war Teil ihres Markenzeichen, Teil ihrer Persönlichkeit – und vor allem: Teil der täglichen Routine vieler Österreicherinnen und Österreicher.

Nun weht ein anderer Wind beim ORF-Wetter. Mit Gruber, Sigi Fink und Marcus Wadsak wird künftig zwischen drei Moderatoren gewechselt. Doch gerade diese Routineänderung sorgt für Unmut. Viele Fans hätten sich einen würdigeren Abschied oder eine Nachfolge mit mehr Charme gewünscht.