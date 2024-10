Grüne: Kogler ersetzt Maurer als Klubobmann

Die Parlamentsklubs bestimmen am Mittwoch ihre Spitzenpositionen.

Karl Nehammer wird dabei in eine Doppelrolle als Bundeskanzler und VP-Klubchef schlüpfen, wenn ihn die ÖVP-Abgeordneten wie vorgesehen zum Fraktionsvorsitzenden wählen. August Wöginger rückt zur Seite und wird geschäftsführender Klubobmann. Als Zweiter Nationalratspräsident wird Peter Haubner vorgeschlagen.

Bei den Freiheitlichen wurde am Wochenende bekannt, dass man auf Walter Rosenkranz als ersten Nationalratspräsidenten aus dem Lager der FPÖ setzt. Den Klub dürfte weiter Parteiobmann Herbert Kickl lenken.

Kogler statt Maurer

Die SPÖ hat die Weichen gestern in einer Vorstandssitzung gestellt. Andreas Babler wird Klubobmann. Ob Philip Kucher das Alltagsgeschäft als geschäftsführender Klubchef oder einer der Stellvertreter Bablers schupfen soll, wird sich am Mittwoch in der Klubvollversammlung entscheiden.

Neben seinem Ministerjob soll Werner Kogler auch den Grünen Parlamentsklub leiten, wie schon unmittelbar nach der Nationalratswahl angekündigt wurde. Sigrid Maurer wird somit einen Schritt nach hinten machen und Stellvertreterin werden. Nach prominenten Positionen wird auch für die scheidenden Ministerinnen Alma Zadic und Leonore Gewessler gesucht.

Das parlamentarische Geschäft schon erledigt haben die NEOS. Beate Meinl-Reisinger wurde bereits vorige Woche als Klubobfrau fortgeschrieben, Nikolaus Scherak als ihr Stellvertreter. Zusammenkommen wird der Klub am Mittwoch trotzdem, denn FP-Kandidat Rosenkranz wird sich den pinken Mandataren vorstellen.