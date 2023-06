Neuer Flügel wird Fall fürs Parlament

Den Freiheitlichen ist auch der billigere schwarze Nachfolger noch zu teuer.

Wien. Seit Ende Mai ersetzt ein günstigerer Bösendorfer-Flügel im Wert von knapp 93.000 Euro den vergoldeten, über doppelt so teuren Vorgänger, ÖSTERREICH berichtete. FPÖ-Kultursprecher Thomas Spalt ist aber auch das „kleine Schwarze“ noch ein Dorn im Auge. Er kündigt eine parlamentarische Anfrage an NR-Präsident Wolfgang Sobotka dazu an.

Abgehoben. Der schlichtere Flügel sei ein „weiterer Beweis für die Abgehobenheit“. Er will der „Steuergeldverschwendung“ auf den Grund gehen und die genauen Kosten rund um die Anschaffung erfragen. Sobotka triebe „weiter sein Unwesen auf Steuergeld-Kosten“.