Parlament
© APA/HELMUT FOHRINGER

Ökostrom

Parlament bekommt jetzt eine PV-Anlage

31.10.25, 15:48
Das Parlament bekommt jetzt eine eigene Photovoltaikanlage. 

Eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Lukas Hammer bringt nun ans Licht, dass das Parlament bereits 2026 eine Photovoltaikanlage in Betrieb nehmen will. 

Parlament

Luftaufnahme des Parlaments. 

© APA/MAX SLOVENCIK

Konkret fragte Hammer, warum bei der Sanierung des Parlaments (2018 - 2022) keine PV-Anlage installiert worden sei?

Der nunmehrige Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) erklärte in der Beantwortung, dass auf Grundlage eines Gutachtens die Entscheidung 2008 getroffen worden sei. Ausschlaggebend seien die ökonomischen und technischen Rahmenbedingungen gewesen.

100-kWp-Anlage befindet sich in Planung 

Da sich diese seither aber deutlich verbessert hätten, wurde der Betrieb einer Anlage neuerlich geprüft und befindet sich nun in konkreter Planung. 

Geplant ist eine 100-kWp-Anlage, die 2026 in Betrieb genommen werden soll.

