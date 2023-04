1. Mai-Feierlichkeiten heuer im Zeichen der SPÖ-Vorsitzdebatte

Traditionelle Maikundgebung in Wien mit Rendi-Wagner - Veranstaltungen mit Doskozil und Babler im Burgenland bzw. in Niederösterreich -

Die Feierlichkeiten zum "Tag der Arbeit" am 1. Mai stehen heuer im Zeichen des Rennens um den Parteivorsitz in der SPÖ. Das Motto der traditionellen roten Kundgebung am Wiener Rathausplatz lautet "Stark. Stärker. Zusammen". Es gelte, Geschlossenheit für eine geeinte Sozialdemokratie zu zeigen, wurde im Vorfeld betont. Im Fokus werden aber auch jene Events stehen, zu denen die beiden Herausforderer von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner geladen haben.

Der Ablauf beim Maiaufmarsch in Wien gestaltet sich wie gewohnt. Ab den frühen Morgenstunden ziehen die Delegationen aus den Bezirken im Sternmarsch zum Rathausplatz. Die ersten Abordnungen werden ab etwa 9.00 Uhr dort empfangen. Die Prominenz wandert ebenfalls mit: Rendi-Wagner wird mit dem 1. Bezirk am Platz eintreffen. Der Wiener Landesparteivorsitzende, Bürgermeister Michael Ludwig, hat einen längeren Weg zu absolvieren. Er ist Teil der Delegation aus dem dem 21. Bezirk.

Der Einzug wird bis etwa 10.15 Uhr dauern. Danach beginnen die Reden. Neben Ludwig und Rendi-Wagner werden ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und die Wiener Frauenvorsitzende Marina Hanke das Wort ergreifen. Nach der Kundgebung haben die Teilnehmer die Möglichkeit, den "Mercato Rosso" bei der Löwelstraße zu besuchen. Auch das traditionelle Praterfest wird es wieder geben.

Am Vorabend des 1. Mai, also am Sonntag, findet auch wieder der traditionelle Fackelzug der SPÖ-Jugendorganisationen statt. Treffpunkt ist um 20.00 Uhr vor der Wiener Staatsoper. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Kein Platz für Rassismus". Beim anschließenden kostenlosen Konzert am Wiener Rathausplatz wird der Rapper Yugo auftreten.

Doskozil bleibt im Burgenland

Die Kontrahenten der Parteivorsitzenden sind ebenfalls im Einsatz: Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, derzeit im ganzen Bundesgebiet auf Tour für seine Bewerbung, bleibt am 1. Mai in seinem Heimatbundesland. Hauptveranstaltung wird jene in Kobersdorf im Mittelburgenland sein. Hier organisieren Orts- und Bezirkspartei Oberpullendorf einen großen Maiaufmarsch mit dem Landesparteichef.

Eröffnet wird die Veranstaltung am Sportplatz um 13.00 Uhr von Bürgermeister Andreas Tremmel, bevor Doskozil seine Festrede hält. Nach dem "Lied der Arbeit", der Landeshymne und einem Platzkonzert um 13.30 Uhr startet um 14.00 Uhr der Festzug.

Babler in Niederösterreich

Mitbewerber Andreas Babler hat - nach Besuchen von Fackelzügen am 30. April - am 1. Mai ein dichtes Programm in Niederösterreich geplant. Am Vormittag wird er die Festrede bei der 1. Mai-Feier in Krems-Lerchenfeld halten. Zu Mittag wird Babler in seiner Heimatstadt Traiskirchen (Bezirk Baden), wo er Bürgermeister ist, auftreten. Am Nachmittag ist Babler Festredner bei der Feier zum Tag der Arbeit in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg).

Der designierte Landesparteivorsitzende der SPÖ Niederösterreich, Landesrat Sven Hergovich, wird am 29. April beim abendlichen Fackelzug in Wiener Neustadt und am 1. Mai bei der Kundgebung am Rathausplatz St. Pölten mit Bürgermeister Matthias Stadler dabei sein. Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig besucht die 1. Mai-Feier in Ternitz (Bezirk Neunkirchen).

FPÖ mit Festzelt

In Linz lädt die FPÖ wie gewohnt ins Festzelt auf den Urfahraner Jahrmarkt. Ab 9.30 Uhr spielt die John Otti Band. Eine Stunde später werden dann Oberösterreichs Landesparteichef und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner und danach Bundesparteichef Herbert Kickl im Bierzelt - aller Voraussicht nach deftige - Reden schwingen. Es ist anzunehmen, dass Kickl wie auch schon im Vorjahr den Führungsanspruch für seine Partei stellen wird. Für ihn ist es der zweite Auftritt am Urfahraner Jahrmarkt, wo die FPÖ traditionell den Tag der Arbeit begeht, während die Linzer SPÖ am anderen Donauufer ihren Aufmarsch zelebriert.

Für die NEOS stehen rund um den 1. Mai die Themen Arbeitskräftemangel und Lehre im Fokus, wie man betont. Schon am morgigen Freitag laden die Pinken zu einer Pressekonferenz im Wiener Café Eiles, am 1. Mai schließlich zu einer Straßenaktion mit Infoständen beim Wiener Votivpark.

Die KPÖ lädt am 1. Mai gemeinsam mit anderen Organisationen zur Demonstration. Diese führt über den Ring zum Parlament, wo um 11.30 Uhr eine Zwischenkundgebung stattfindet. Anschließend zieht die Kundgebung vor die ÖVP-Zentrale in die Lichtenfelsgasse. Teilnehmen werden unter anderem KPÖ-Bundessprecher Tobias Schweiger und die Umweltaktivistin Lena Schilling.