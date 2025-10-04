ALLE Top-Politiker verlieren derzeit massiv an Vertrauen

Das Polit-Radar der Lazarsfeld-Gesellschaft registriert einen massiven Vertrauensverlust für alle heimischen Spitzenpolitiker.

Vertrauen der Bevölkerung ist die wichtigste Währung jedes Politikers. Und die wird - um bei der Börsensprache zu bleiben - derzeit massiv abgewertet.

Woche für Woche erhebt die Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 die Vertrauenswerte für Österreichs Top-Politiker (1.000 Befragte vom 29. bis 30. 9. 2025). Und diesmal ergibt sich für alle Top-Politiker ein dramatisches Bild: Alle abgefragten Polit-Spitzen verlieren zwei, drei, ja sogar vier Punkte im Vergleich zur Vorwoche. Bundespräsident Alexander Van der Bellen fällt von 40 auf 37 % Vertrauen, ebenso drei Punkte verlieren hier Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und SPÖ-Chef Andreas Babler. Wobei Babler mit nur 17 % Vertrauensvorschuss nur vor Grünen-Chefin Leonore Gewessler (16 %) liegt.

Aber auch FPÖ-Chef Herbert Kickl - aktuell Umfragestaatsmeister in fast allen Kategorien - muss kräftig Haare lassen: Er verliert sogar 4 Punkte, hat aber mit 28 % in punkto Vertrauen nur den Bundespräsidenten vor sich: Allerdings: Eine klare Mehrheit von 60 % misstraut Kickl - da liegt mit 61 % nur Babler schlechter.

Auch als Partei verliert die FPÖ derzeit Vertrauen, aktuell kommen die Blauen auf 28 % (-3), an Vertrauen gewinnen können derzeit nur die ÖVP und die NEOS - allen schlägt aber mehr Misstrauen als Vertrauen entgegen.